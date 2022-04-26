أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الكبيرة والهامة التي تقوم بها الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني وشرح روايته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلع الوفد الرئيس على النشاطات التي يقوم بها الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم قضية الشعب الفلسطيني ونقل تطلعاته في الحرية والاستقلال، وأبرز الخطط الموضوعة لتقديم الدعم للمشاريع التي تخدم أبناء الشعب في إطار التعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات وطنية أخرى وبلدية رام الله.

وقدم الوفد شرحا حول العمل المشترك الذي تقوم به جميع المؤسسات الفلسطينية الأمريكية بمختلف توجهاتها، في إطار مشترك لدعم القضية الفلسطينية وتقديم الرواية الفلسطينية للشعب الأمريكي.

وأكد أبو مازن أهمية صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديات، مُشددًا على التواصل والتعاون الوثيق بين أبناء الشعب في الداخل وأبناء الجاليات، الذي يعود بالنفع على القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.