الصحة العالمية: 459 حالة وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة في السودان

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان نعيمة سعيد عبيد، أن حصية القتلى والجرحى جراء القتال في السودان في ارتفاع، حيث جرى تسجيل 459 حالة وفاة، و4072 إصابة، بحسب تقارير وزارة الصحة السودانية، مشيرا إلى أنه جرى الإبلاغ عن 166 حالة وفاة فقط في الخرطوم، إضافة إلى 2343 إصابة .

وقال ممثل "الصحة العالمية" -في مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء- إنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص وظائف ما لا يقل عن 25% من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم، حيث يدور معظم القتال ولا تتحقق منظمة الصحة العالمية من أعداد الضحايا، مشيرا إلى أن المنظمة تحققت من 14 هجوما على "الصحة"، منذ بدء العنف في 15 أبريل أسفرت عن 8 وفيات وصابة شخصين.

وأدانت المنظمة - بشدة - الهجمات المستمرة على أماكن الرعاية الصحية، مطالبة بوقفها فورا، وقالت إنها تمنع العاملين الصحيين من توفير الرعاية الحرجة التي تشتد الحاجة اليها، كما تمنع الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقال عبيد إن جزءا ضئيلا من المرافق الصحية في الخرطوم هو من يقدم الخدمات، وذلك بسبب إجهاد الموظفين أو نقص الإمدادات الطبية أو الهجمات، مشيرة إلى ما أفادت به وزارة الصحة الاتحادية السودانية من أن 36.5% من المرافق الصحية في مدينة الخرطوم لا تعمل، وأن 25 % أخرى لا تستجيب.

وذكر ممثل منظمة الصحة أن "العنف" جعل إيصال المساعدات "شبه مستحيل"، وإن كانت المنظمة قد قامت بتوفير الوقود لبعض المستشفيات في الخرطوم حتى تستمر العمليات الحرجة، لافتا إلى أنه لدى المنظمة مخزون من الأدوية الأساسية و"أكياس" الدم وإمدادات الجراحة ورعاية الإصابات في انتظار إيصالها، بمجرد ضمان الوصول الآمن.

وشدد مسؤول الصحة العالمية على أن المنظمة تعتبر سلامة موظفيها أولوية قصوى في هذا الوضع المعقد، وتقوم بنقل الموظفين إلى مكان آمن في الوقت، الذي تخطط لمواصلة عملياتها في السودان، بأفضل ما لديها من قدرات.