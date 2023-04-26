ترحيب فلسطيني بقرار أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات الإسرائيلية

رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بقرار العاصمة النرويجية "أوسلو" حظر استيراد سلع وخدمات الشركات الإسرائيلية التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المُحتلة في الضفة الغربية.

وحيت الحركة، مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية، التي عملت بِجد للوصول إلى هذا القرار، وذلك حسب بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" التي بثت خبرًا يفيد باتخاذ أوسلو لهذا القرار.

وأشارت الحركة إلى أن قرار أوسلو لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.

وكان المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، قد أقرّ اقتراحا قدمته الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة، آدا كولاو، لإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب.

ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، جميع المدن في أنحاء العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة، وقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وقوفا في وجه التواطؤ العالمي مع جرائمه، ودعما للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وفي يوليو 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مُناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل الرابع من يونيو 1967.

وأوضحت أوسلو أنه يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية، إذا كان ذلك مصدرها.

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.