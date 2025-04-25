ريم مصطفى عن مشهد «أنت اللي قتلت ابني يا مجدي»: لما شوفته قلت إيه القرف إللي أنا عاملاه ده؟

علقت الفنانة ريم مصطفى على تصدرها التريند بمشهد "أنت اللي قتلت ابني يا مجدي"، من مسلسل "سيد الناس"، الذي قدمته في رمضان 2025، ونال العديد من الانتقادات والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مصطفى، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة ON، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس: "الموضوع قالب معايا ضحك، كل ما حد يكلمني أقولهم أنا بقيت تريند قلبي مات محدش يتكلم معايا".

وأضافت أنها في بداية الانتقادات شعرت بـ"خضة"، مشيرة إلى أن الموضوع مر معها بمراحل، ففي البداية شعرت بـ"الخضة"، وعندما تابعت المشهد، قالت لنفسها: "إيه القرف إللي أنا عاملاه ده".

وأكدت أنها كانت تمر بظرف خاص أثناء تصوير المشهد، رفضت ذكره، مضيفة: "لما شوفته قلت يا نهار أبيض! ما كنتش متخيلة إني هطلع بالشكل ده، وقلت يا رب محدش يشوفه. فمع أول فيديو تريند، كنت كل ما شوفه أقول أمشي من هنا"، لافتة إلى أنها فكرت وقتها في كيفية التعامل مع الوضع، وهل تكتئب وتحزن أم ماذا؟".

وعن الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تيك توك"، والذي تقلد فيه مشهد للفنان عادل إمام، والذي اعتبره البعض ردا على الانتقادات، قالت إنها صورته قبل أن تصبح تريند وكأنها تشعر بالأمر.