أبو مازن يثمن تأكيد الرئيس السيسي وقوف مصر سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء، والتي أكد فيها أن مصر ستبقى سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد خلال كلمته، على موقف مصر الثابت والواضح، بضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مكررا رفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير، وبأن السلام العادل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للشرعية الدولية.

وثمن الرئيس الفلسطيني، موقف مصر والدول العربية كافة، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، ودعم إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، الطريق الوحيد للأمن والسلام والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".