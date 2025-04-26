حقيقة تعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح بالجيزة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الادعاء بتعرض سيدة وزوجها لمحاولة سطو مسلح بالجيزة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 25 الجاري تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من (صيدلي – مقيم بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته وبرفقته زوجته، قام بقطع الطريق أمام إحدى السيارات دون قصد، فقام قائدها بتتبعه والتعدي عليه وزوجته بالسب وإظهار "بندقية" وتهديده بها.

أمكن في حينه تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقاول – مقيم بمنطقة منشية القناطر)، وعثر بحوزته على بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في إطار اعتراضه على غلق السيارة قيادة المُبلّغ الطريق أمامه، ولم تسفر التحريات عن تعرض المُبلّغ وزوجته لمحاولة سطو مسلح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.