أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بجهود وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، معتبرا أن قراراته كان لها أثر إيجابي على انتظام الطلاب في المدارس ومواجهة استغلال الطلاب وأولياء الأمور.

واستشهد خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ، بارتفاع نسبة الحضور في مدرسة «أبو حزام» بنجع حمادي في محافظة قنا إلى 90% لأول مرة، قائلا: «قرارات السيد وزير التربية والتعليم جابت نتائجها حتى في القرى اللي أوضاعها صعبة».

وتابع حديثه :«والله هذه المدارس كانت نسبة الانتظام فيها ضعيفة جدًا، اليوم ما شاء الله انتظام التلاميذ في هذه المدارس هو جزء من انتظام التلاميذ في مدارس مصر كلها بعد طول غياب، وأنا تقديري أنها من أهم القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم».

وأثنى على المتابعة الميدانية للوزير، قائلا «السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بينزل بنفسه يفتش على المدارس» كما «زار 400 مدرسة بشكل مفاجئ خلال 4 أشهر».

وأشاد بانتظام العملية الدراسية ومواجهة مافيا الكتب الخارجية، قائلا: «أحيي الوزير على الانتظام في المدارس، وأيضا على وقوفه ضد استغلال طلبة الثانوية في مسألة الكتب الخارجية».

وذكر أن مافيا الكتب الخارجية كانت تحقق أرباحا طائلة من وراء استغلال الطلبة، معقبا: « عندنا في مصر 2.2 مليون طالب في الثانوية العامة، لك أن تتصور كيف كانت تتعامل معهم مافيا الكتب الخارجية؛ كانوا يربحون من كتاب المادة الواحدة بين 150 إلى 200 مليون جنيه، انخفاض عدد المواد الدراسية من 30 إلى 17 مادة، خسّرهم ما يقارب 3 مليار جنيه سنويا كانوا يجمعوها من حصيلة الكتب الخارجية».

وأشار إلى أن توفير الوزارة لنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة مجانا «منع شراء الكتب الخارجية إلى حد كبير»، والتي كانت تشكل عبئا على أولياء الأمور.

كما تطرق لمواجهة الوزارة لظاهرة «السناتر» مراكز الدروس الخصوصية، قائلا إن الإجراءات «منعت حوالي 50% من الطلبة من الذهاب للسناتر بدلا من المدارس في فترة الصباح»، بالإضافة إلى توفير فصول تقوية بديلة بالمدارس ومنح المعلم 80% من حصيلتها.