مستشار الأمن القومي الأمريكي: معلومات المخابرات بشأن التهديدات الإيرانية «عميقة وخطيرة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إيران بالوقوف خلف الهجمات الأخيرة في الخليج على ناقلات وأنابيب النفط.معتبرا أن معلومات المخابرات بشأن التهديدات الإيرانية "عميقة وخطيرة".

وقال بولتون - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت - إن الاعتداءات الأخيرة لإيران ووكلائها في الشرق الأوسط مدعاة للقلق، مضيفا أن معلومات الاستخبارات بشأن تهديد النظام الإيراني "عميقة وخطيرة".

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس ترامب تلقت معلومات استخباراتية "خطيرة" و"عميقة" بشأن تهديد النظام الإيراني.

وقال إن الهجمات على ناقلات نفط ومحطة ضخ في السعودية والمنطقة الخضراء في العراق من مظاهر القلق من إيران ووكلائها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي - 52، وصواريخ باتريوت، لمواجهة تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.