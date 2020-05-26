رفع صليب مثير للجدل أعلى متحف منتدى هومبولت في برلين

أعلنت مؤسسة منتدى هومبولت اليوم الاثنين ، أنه تم الانتهاء من متحف منتدى هومبولت إلى حد كبير، وهو واحد من أكثر مشاريع البناء طموحًا في العاصمة الألمانية برلين و أنه سيتم تركيب صليب مثير للجدل فوق قبته التي ستكون واضحة بشكل كبير للعيان.

وأعلنت المؤسسة اليوم الاثنين، أنه سيتم وضع الصليب فوق المتحف والمركز الثقافي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كانت فكرة وضع رمز مسيحي فوق متحف المنتدى ، وهو إعادة بناء لقصر برلين القديم ، محل تساؤل لأن معروضات المنتدى تعتزم تناول القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية والدينية.

وكان من المقرر افتتاح منتدى هومبولت الذي تبلغ تكلفته 644 مليون يورو (701 مليون دولار) تدريجيا اعتبارا من سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، تم تأجيل هذا الموعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.