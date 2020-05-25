وزيرة الهجرة لـ«الشروق»: نبذل جهودا كثيرة لعودة المصريين بالخارج

مكرم: لم ولن نغلق الباب أمام أحد.. وكافة الطلبات التى رصدتها غرفة عمليات الوزارة تم عرضها على اللجنة الوزارية المختصة.. وندرس خطة لإعادة العالقين فى قطر عبر بعض الدول الصديقة



قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة لإعادة المصريين العالقين بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه مع بدء انتشار فيروس كورونا فى أغلب دول العالم، واتخاذ الحكومات العديد من الإجراءات الاحترازية، وتعليق حركة الطيران، أصبح هناك عالقون مصريون سواء فى الداخل أو الخارج.

وأوضحت الوزيرة، لـ«الشروق»، أنه فى بداية الأزمة وقبل تعليق حركة الطيران فى مصر، تم تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لتلقى استفسارات وطلبات المواطنين الراغبين فى العودة إلى الدولة التى يعملون بها، ومحاولة التواصل مع الجهات المعنية لكى يتم تيسير عودتهم، وكان أغلبهم من المصريين العاملين بدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأنه تم الاتفاق على سفرهم عقب إجراء تحليل PCR وثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا ليتم السماح لهم بالسفر.

وأشارت إلى أنه مع استمرار الأزمة تلقت الوزارة طلبات واستغاثات من المصريين العالقين بالسعودية وتم التواصل مع وزير الطيران المدنى لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران)، من أجل إعادة المواطنين الراغبين فى العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع ٣ رحلات يوميا.

ونوهت بأنه عند اتخاذ قرار تعليق الطيران فى مصر فقد تم التواصل مع وزير الطيران المدنى لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس الماضى.

وقالت مكرم إنه مع استمرار وطول فترة أزمة كورونا فى العالم، بدأت العديد من الطلبات تتوافد على وزارة الهجرة من المصريين فى الخارج تطالب بالعودة إلى أرض الوطن، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارات «الهجرة والخارجية والصحة والطيران»، للتباحث حول أفضل السبل لإعادة المصريين فى الخارج.

وأشارت إلى أن جميع الطلبات التى رصدتها غرفة عمليات الوزارة تم استعراضها أمام اللجنة التى قررت فى بداية الأزمة تسيير طائرات لإعادة العالقين فى الخارج، مشيرة إلى أن العالق هو المواطن الذى سافر للخارج بغرض الزيارة أو تلقى العلاج أو لحضور مؤتمر ثقافى أو علمى أو سياحة، وهناك طلاب قد أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم ضمن الاجراءات بالدول المقيمة بها.

وأضافت أن الوزارة حرصت على توجيه رسالة للمصرين بالخارج بأن مصر لم ولن تنسى أبناءها، ولا تفرق بين أحد منهم فى أى دولة، مكملة: «نحن الآن وفى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم ومواجهة أزمة فيروس كورونا، وبالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج قمنا برصد وجمع بيانات المصريين العالقين فى الخارج، وإرسالها إلى اللجنة للعمل عليها ووضع خطة لإعادتهم، تتضمن التنسيق مع الدول الأخرى للسماح بتسيير طائرات لها لإعادتهم، إضافة إلى تحديد أماكن العزل المناسبة لهم، وتوافر الأطقم الطبية لمتابعتهم».

وكشفت الوزيرة أنه يتم التعامل مع موقف المصريين العالقين بقطر بنفس المنهج، وأنه يتم بحث خطة لإعادة العالقين هناك، عبر بعض الدول الصديقة، وأنه وفور الانتهاء من هذه الترتيبات سيتم الإعلان عن الأمر، وأن هذه الخطة متبعة فى الدول التى لا يوجد بها طيران مباشر لمصر.

من جانبه، قال اللواء مازن فهمى مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن غرفة العمليات التى شكلتها وزارة الهجرة منذ بدء الأزمة تلقت أكثر من ٢٠ ألف من الشكاوى للعالقين إضافة إلى شكاوى من آلاف المصريين فى الدول بسبب الحصول على إجازات من العمل ورغبتهم فى العودة.