أكد الإعلامي تامر أمين أنه لم يتعمد السخرية من الفنان الراحل سمير غانم بعدما وصفه بـ«أضحوكة مصر».

وكان أمين، قد أثار جدلًا كبيرًا على مدار الساعات الماضية، بعدما وصف أمس الاثنين، الفنان الراحل بـ«أضحوكة مصر»، وهو ما قوبل بانتقادات للإعلامي الذي كان عائدًا للتو للشاشة بعد إيقافه ثلاثة أشهر.

واستهل أمين، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه «آخر النهار»، على شاشة «النهار»، بتوضيح مقتضب على تصريح الأمس قائلًا: «لم أتعمد السخرية من سمير غانم».

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يجرؤ على السخرية أو التقليل من سمير غانم، متابعًا: «قصدت بكلمة أضحوكة مصر بأنه كان يرسم البسمة على أوجه المصريين على مدار تاريخه الفني».

وكان ظهور تامر أمين أمس الاثنين هو الأول عائدًا من إيقاف لمدة ثلاثة أشهر، بعد تصريحه عن «الصعايدة»، الذي أثار موجة كبيرة من الجدل، عندما قال الإعلامي الشهير إنهم ينجبون الأبناء لتشغيلهم في الورش، أو العمل في الخدمة في البيوت بالقاهرة، وتقرر على إثر ذلك إيقافه لمدة ثلاثة أشهر.