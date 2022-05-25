مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء مقتل فتى متأثراً بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي في منطقة قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الفتى غيث رفيق يامين /16 عاما/ أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق وفاته متأثرا بإصابته.

وأضافت الوكالة ، نقلا عن مصادر طبية ، أن 75 فلسطينيا أصيبوا، ليلة أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المنطقة الشرقية في نابلس.