 مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 7:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 6:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 6:50 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأربعاء مقتل فتى متأثراً بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي في منطقة قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الفتى غيث رفيق يامين /16 عاما/ أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث أعلن الأطباء في وقت لاحق وفاته متأثرا بإصابته.

وأضافت الوكالة ، نقلا عن مصادر طبية ، أن 75 فلسطينيا أصيبوا، ليلة أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المنطقة الشرقية في نابلس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك