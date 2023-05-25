 محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز - بوابة الشروق
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محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

كريم صلاح
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 10:55 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 10:55 م

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المُكلف بإدارة مواجهة الأهلي وطلائع الجيش مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي على ستاد الكلية الحربية، في الثامنة من مساء غدًا الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الممتاز.

وسيدير المباراة الحكم الدولي محمود البنا، وسيعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد صلاح، فيما سيكون عاطف حسين حكما رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» طارق مجدي، وسيعاونه مصطفى عطية.


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