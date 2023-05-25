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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا والناتو تبحثان أولويات اجتماع الناتو المقبل

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 11:32 ص

بحثت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أولويات الاجتماع المقبل غير الرسمي لمجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية والمقرر انطلاقه الأربعاء المقبل في عاصمة النرويج، أوسلو.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان الاستعدادات لقمة فيلنيوس للناتو في يوليو المقبل واستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا وتعزيز الردع والدفاع في الحلف والالتزام بالمضي قدمًا في عملية انضمام السويد.


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