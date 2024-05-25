ذكرت الشرطة الهندية أن 11 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر حريق ضخم نشب في ساحة ألعاب مزدحمة في مدينة راجكوت بولاية جوجارات الهندية مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وتجري عمليات الإنقاذ في ساحة الألعاب ويخشى المسؤولون من ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين حيث كان هناك عدد من الأطفال في موقع الحريق نظرا لأجازة الصيف والعطلة الأسبوعية.

وأفاد مسؤولون بأن الحريق نشب حوالي الساعة 1700 مساء في قبة لأنشطة اللعب وأن عدة أشخاص من بينهم أطفال كانوا يلعبون بهذه المنطقة عندما اندلع الحريق.