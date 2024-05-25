اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى سابقون

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت يوم أمس واليوم السبت، 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، منهم منزل المطارد طارق داود من قلقيلية الذي يواصل الاحتلال اقتحامه بشكل يومي، واعتقال أفراد عائلته والتنكيل بهم.

يُذكر أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8855، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.