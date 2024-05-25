مسئولة بوكالة أونروا: الأوضاع في غزة تتجه نحو الأسوأ

وصفت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إدارة الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، خطوة الحكومة الإيطالية بإعادة التمويل للأونروا بالخطوة الإيجابية.

وقالت حمدان، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل كامل على ما تقدمه الوكالة، مشيرة إلى أن المنظمة من أسباب الاستقرار في المنطقة.

وذكرت أن الوكالة لم تتلقَ ثلث ميزانيتها حتى الآن بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الإنسانية؛ نتيجة العراقيل الإسرائيلية، مشددة على أهمية دعم الأونروا في تلك الظروف بقطاع غزة.

وأكدت أن الأوضاع في قطاع غزة تتجه للأسوأ، خصوصًا مع عدم توافر الغذاء والدواء وخروج المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة.

وتواصل العديد من الدول التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» استئناف تمويل الوكالة الأممية، بعد أن أوقفتها بزعم أن موظفين تابعين للوكالة شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

ففي روما، أعلنت إيطاليا، اليوم السبت أنها ستستأنف تمويل وكالة «أونروا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن روما ستعاود تمويل الوكالة الأممية، وفق ما أعلن مكتب الوزير السبت.

وقال تاياني في بيان: «أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو.. ستخصص 5 ملايين منها للأونروا».

وكانت العديد من الدول الغربية أوقفت تمويل المنظمة الدولية بعد أن زعمت إسرائيل في يناير أن 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

ولم تقدم إسرائيل أدلة على مشاركة موظفي الوكالة في الأحداث، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل «أونروا» إلى استئناف هذا التمويل.

ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم «دليلا» على الاتهامات المزعومة.