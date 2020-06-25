لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي بالبريميرليج

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة 31 من الدوري الانجليزي.

ويدخل تشيلسي المباراة وبرصيده 51 نقطة في المركز الرابع، فيما يتواجد السيتي في وصافة جدول الترتيب وبرصيده 63 نقطة.

فوز تشيلسي بالمواجهة أو تعادله يعني تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، رسميا لأول مرة منذ 30 عاما.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ازبيلكويتا- كريستيانسين - روديجرز- ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نوجولو كانتي- باركلي- ميسون ماونت.

خط الهجوم: ويليان- جيرو - بوليسيتش.