ألمانيا تتبرع لأونروا بـ 20 مليون دولار لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) اليوم الخميس تلقيها تبرعا ماليا من الحكومة الألمانية بقيمة 20 مليون دولار لدعمها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.



وقالت الوكالة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن التبرع الألماني سيساعدها على ضمان أن يتمكن لاجئو فلسطين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، والتقليل من المزيد من التدهور في ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية، مع تركيز خاص على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر.



وذكرت الوكالة أن الإعلان عن صرف التبرع تم خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات الذي عقد بعنوان "أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي" قبل يومين.



وبحسب البيان فإنه من أجل مساعدة أونروا على منع المزيد من انتشار الفيروس، قدمت الحكومة الألمانية أيضا تبرعا بقيمة 556 ألف يورو من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك لمساعدة لاجئي فلسطين الموجودين في مرافق الحجر الصحي والأسر الخاضعة للحجر المنزلي في الضفة الغربية.



وكجزء من المشروع ستتسلم الأسر المعرضة للمخاطر 2500 سلة غذائية وحزم صحية لضمان أن لديها السبل الكفيلة بعزل نفسها في المنزل.



وذكر البيان أن الحكومة الألمانية ستتبرع لأونروا هذا العام بمبلغ 31 مليون يورو للمعونة الغذائية الطارئة لقطاع غزة بالإضافة إلى 22 مليون يورو من أجل المساعدة النقدية للاجئي فلسطين في سوريا.



ونقل البيان عن المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني قوله "إن هذا التبرع السخي من ألمانيا سيغطي بعضا من الاحتياجات الملحة لمجموعة من السكان تضررت بشدة جراء الأثر الاجتماعي الاقتصادي لجائحة كورونا"، مضيفا أن "هذه إشارة أخرى لالتزام ألمانيا القوي تجاه رفاه وتجاه حقوق الإنسان للاجئي فلسطين".



وكانت الحكومة الألمانية المانح الأكبر لأونروا في عام 2019 بتبرعها بأكثر من 152 مليون يورو لعمليات الوكالة لتمكينها من تقديم الخدمات الحيوية على خط المواجهة للاجئين الفلسطينيين.