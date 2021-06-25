ألمانيا تسجل 774 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 774 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 1076 إصابة.

وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 91 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 2ر6 إصابة (6ر6 إصابة أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و725 ألفا و580 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 90 ألفا و678 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و616 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 75ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 75 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.