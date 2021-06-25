تحرير ٤٨ محضر عدم ارتداء الكمامة ورفع الاشغالات من شوارع مدينة المنيا

خلال حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا



قاد الدكتور رجب قياتى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة لرفع الاشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتسيئ للشكل الحضارى لمدينة المنيا ، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بقرارات السيد اللواء محافظ المنيا والخاصة بمواعيد غلق كورنيش النيل والتأكيد على النظافة لهذا الصرح الكبير.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٨ محضر لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، كما تم رفع الاشغالات من شوارع المدينة و التى تعيق حركة المواطنين والمركبات.



من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.