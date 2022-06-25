المستشار الألماني يصل إلى إلماو قبيل انعقاد قمة الدول السبع في بافاريا

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) مساء اليوم السبت إلى قصر شلوس إلماو في جبال الألب البافارية، حيث تستضاف قمة مجموعة السبع خلال الأيام الثلاثة المقبلة.



وانتقل المستشار إلى ميونخ على متن طائرة حكومية ثم إلى إلماو في طائرة مروحية.



تبدأ قمة القوى الاقتصادية الديمقراطية بعد ظهر غد الأحد بمشاورات حول الوضع الاقتصادي العالمي ، ومكافحة تغيرات المناخ، ومبادرة البنية التحتية، والسياسة الأمنية.



وتأتي قضية حرب أوكرانيا وعواقبها في بؤرة اهتمام القمة.



ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إلماو مساء اليوم السبت.



بالإضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا تضم مجموعة الدول السبع أيضا بريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان.



يشارك في القمة رؤساء الدول والحكومات المذكورة إضافة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.



كما دعا شولتس خمس دول كضيوف هي إندونيسيا والهند وجنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين.



لأول مرة يستضيف شولتس قمة دولية كبرى.



"مجموعة السبع" لا تتخذ أية قرارات ملزمة، لكنها ما تزال تعتبر منتدى هاما للتنسيق بين أقوى الدول الغربية، وستختتم القمة بإعلان ختامي يوم الثلاثاء المقبل.