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قتيلان وجريح إثر إطلاق نار بالعاصمة النرويجية

وكالات
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 4:05 ص

قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح خطرة في إطلاق نار، السبت، في وسط العاصمة النرويجية، أوسلو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة عبر موقع "تويتر"، بحصول إطلاق نار قرب حانة، قائلة إنها أوقفت مشتبها به، بينما تحدثت وسائل إعلام نروجية عن وجود ثلاثة مسارح جريمة.

ووفقا لوسائل إعلام، حصلت الواقعة قرب حانة لندن، وهي نادٍ للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.

وقالت الشرطة: «تأكد مقتل شخصين بعد إطلاق النار. وهناك إصابات عدة خطرة».

ونقلت إذاعة «إن آر كيه» عن رئيسة عمليات الشرطة، توري بارستاد، قولها إن هناك عشرة أشخاص يتلقون إسعافات، مضيفة: «أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطرة».

ووفقًا لـ«إن آر كيه»، هناك ثلاثة مسارح جريمة، من دون أن يتضح ما إذا كان الأمر متعلقا بثلاثة أماكن مختلفة.

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