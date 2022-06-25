حركة فتح: تبنّي حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين غير منطقي

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، واللجنة السياسية لمنظمة التحرير، أسامة القواسمي، اليوم السبت، إن تبني حل الدولتين أو التأكيد على أنه الحل الوحيد الممكن من قبل بعض دول العالم دون الاعتراف بدولة فلسطين وفقا للقانون الدولي "كلام منقوص، وغير جدي، ولا يتوافق مع المنطق".



وأضاف القواسمي، في بيان صحفي، أن اعتراف تلك الدول بالاحتلال الإسرائيلي كدولة مستقلة، بينما هو يخترق القانون الدولي باحتلاله هذا، بينما لا تعترف بدولة فلسطين الملتزمة تماما بالشرعية الدولية، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية، أمر لا يمكن له أن يستقيم، أو يكون منطلقا جديا وذا مغزى لتحقيق رؤية حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية.



وشدد على أن صمت تلك الدول على جرائم الاحتلال المتعاظمة، خاصة الاستعمارية وسلب الأرض الفلسطينية ونهبها، وتنفيذ نظام "الأبرتهايد" ضد الشعب الفلسطيني يُدلل بما يقطع الشك باليقين على عدم جديتها فيما تقول، مُعتبرًا تصريحات الرفض لما تقوم به سلطات الاحتلال للاستهلاك الإعلامي فقط.