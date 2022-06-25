وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية، وذلك بعد شهر واحد من حادث إطلاق نار مروّع في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة بعد توقيع القانون إنه "سينقذ الأرواح" ووصفه بأنه "أهم قانون" من نوعه في "الثلاثين عاما الماضية"، وفقا لموقع "يو إس إيه توداي" الإخباري الأمريكي.

واستشهد بايدن بسلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية من لاس فيجاس إلى باركلاند، قائلا: "حث المواطنون الحكومة منذ فترة طويلة على القيام بشيء ما إزاء هذه المشكلة المميتة، لقد فعلنا اليوم".

ويعزز القانون الجديد التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، ويشجع القانون الولايات على تطوير قوانين أكثر وأفضل من شأنها أن تحرم الأشخاص الخطرين من حيازة السلاح.

ووقع بايدن على القانون مباشرة قبل مغادرته إلى أوروبا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الصناعية التى تتصدر أعمالها ملف الحرب الروسية على أوكرانيا.