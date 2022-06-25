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استشهاد فتى فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في رام الله

وكالات
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 12:09 م

استشهد فتى فلسطينيي متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال قبل اعتقاله في سلواد برام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تلفزيون فلسطين، إن الفتى محمد عبدالله الساحر حامد استشهد متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله في سلواد برام الله مساء الجمعة، وأبلغ الارتباط الفلسطيني باستشهاده فجر السبت.

وكان مصدر طبي فلسطيني قد أفاد مساء الجمعة، بأن جيش الاحتلال أصاب الشاب بالرصاص الحي في أطراف بلدة سلواد.

الفتى الفلسطيني الشهيد كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرة المجاورة لسلواد عندما أصيب برصاص جنود الاحتلال.

في السياق، نعت حركة فتح، استشهاد الفتى حامد قائلة: "قمر من سلواد يلتحق بموكب الشهداء اليوم".

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