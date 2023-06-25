منتج الأفلام الإسرائيلي أرنون ميلشان يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو

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أدلى المنتج الإسرائيلي في هوليوود، أرنون ميلشان، بشهادته اليوم الأحد في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تقديمه المزعوم هدايا فاخرة لنتنياهو.

وتم بث بيان ميلشان في منتجع برايتون جنوب بريطانيا عبر الفيديو في المحكمة المركزية بالقدس. وكانت سارة زوجة نتنياهو حاضرة في برايتون بناء على طلبها.

وقال ميلشان إنه كان يعطي الزوجين بانتظام الشمبانيا الوردية والسيجار والمجوهرات. وقال للمحكمة إنه في حين أنه فعل ذلك بمبادرة منه في البداية، تبع ذلك عدد متزايد من طلبات الهدايا من عائلة نتنياهو.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن قيمة الهدايا الفاخرة من الأصدقاء المليارديرات إلى عائلة نتنياهو تبلغ حوالي 700 ألف شيكل (191 ألف دولار).

وقال ميلشان إن اتصالاتهم استخدمت أسماء رمزية محددة للهدايا. ووصفت قمصان نتنياهو بـ"الأقزام" والسيجار بـ"أوراق الشجر" والشمبانيا بـ"الوردي".

وأضاف أنه لم يخالف عمدا أي قوانين. وتابع: "أخبرني نتنياهو أنه باستثناء تقديم منزل (كهدية)، يجوز للأصدقاء تقديم هدايا للأصدقاء".

ووفقا للائحة الاتهام، تردد أنه في مقابل الهدايا، ضغط نتنياهو من بين أمور أخرى لتمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على ميلشان الملايين من الضرائب.

كما أن نتنياهو متهم أيضا بمساعدة ميلشان في الحصول على تأشيرة دخول جديدة إلى الولايات المتحدة.

وفي الماضي، نفى السياسي دائما جميع الاتهامات وتحدث عن "ملاحقة بدافع سياسي" ضده.

ومن المتوقع أن يستمر استجواب الملياردير حوالي أسبوعين في المجموع.