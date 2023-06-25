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رفض المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، عرضًا رسميًا لتدريب نادي الهلال السعودي، حسبما أفادت تقارير صحفية في الساعات الماضية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن أليجري رفض عرض لتدريب فريق الهلال السعودي لمدة موسمين، براتب يصل إلى 20 مليون يورو سنويًا.

وأضاف رومانو أن الهلال هو النادي السعودي الوحيد الذي دخل في مفاوضات مباشرة مع المدرب الإيطالي أليجري، مشيرًا أن كل ما تم تداوله بشأن مفاوضات النصر معه غير صحيح.

وأتم الصحفي الإيطالي أن أليجري فضل الاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريق يوفنتوس في الموسم القادم.