ستيف نيكول: فريمبونج قد يُعيق تحركات صلاح في ليفربول

أبدى ستيف نيكول، نجم ليفربول السابق، تخوفه من تأثير التعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج على أداء الفريق، محذرًا من أن طريقة لعب الظهير الأيمن الجديد قد تتداخل مع أدوار النجم المصري محمد صلاح، في ظل ميل كلا اللاعبين للتقدم الهجومي على الجهة اليمنى.

وكان ليفربول قد أعلن التعاقد مع فريمبونج، قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ليكون بديلاً لترينت ألكسندر-أرنولد المنتقل إلى ريال مدريد، ورغم الإشادة الواسعة بأداء فريمبونج بعد مساهمته التاريخية في تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني والثنائية المحلية، فإن نيكول لم يُبدِ اقتناعًا بمردوده الدفاعي أو مدى ملاءمته للفريق.

وقال نيكول، خلال ظهوره في برنامج على قناة ESPN::" إذا كان صلاح لائقًا، فالمنافسة ستكون بين فريمبونج وكونور برادلي، لكن في التشكيل الأساسي، لا أرى أن فريمبونج هو الخيار المناسب للظهير الأيمن".

وتابع: "ما يشغلني حقًا هو طريقة توظيفه، لأنني أعتقد أنه قد يعيق تحركات صلاح، وهو أمر مقلق، دفاعيًا، مستواه ليس مقنعًا، وهو مشابه لترينت في هذا الجانب".

وأضاف نيكول: "صحيح أن فريمبونج يملك قدرات هجومية مختلفة، لكن يبقى السؤال: هل سيتعارض مع صلاح في الملعب؟ بالنسبة لي، إذا كان الجميع متاحين، فالأفضل أن يبدأ برادلي، لا أرى لفريمبونج مكانًا واضحًا حتى الآن".

وكان فريمبونج أولى صفقات الريدز الصيفية، قبل أن يلحق به زميله السابق في ليفركوزن، فلوريان فيرتز، في صفقة قياسية هي الأعلى في تاريخ بريطانيا بقيمة 116.5 مليون جنيه إسترليني.

كما بات الظهير الأيسر ميلوس كيركيز على أعتاب الانضمام قادمًا من بورنموث مقابل 45 مليون جنيه، بينما يواصل المدرب الهولندي أرني سلوت البحث عن تدعيمات هجومية ودفاعية، أبرزها ألكسندر إيزاك من نيوكاسل، وهوجو إيكيتيكي من فرانكفورت، إضافة إلى مدافع جديد يُنتظر أن يكون خليفة فيرجيل فان دايك، وسط تقارير تربط ليفربول بضم مارك جويهي من كريستال بالاس.