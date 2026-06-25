مقتل صحفي يمني بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته بمدينة المكلا

قتل مراسل صحفي يمني، مساء اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة الصحفي محمد عيضة، أثناء مروره بشارع الستين بمدينة المكلا، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى".

وأوضح المصدر، أن عيضة توفي متأثرا بجراحه. دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويعمل عيضة مراسلا لقناتي العربية والحدث في مدينة المكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال حتى الان، فيما لم تصدر السلطات المسؤولة أي بيان رسمي بشأن ذلك.

ويأتي هذا الحادث في ظل سجل من الانتهاكات التي طالت صحفيين وإعلاميين في اليمن خلال سنوات النزاع، شملت القتل والاختطاف والاعتقال والتهديد، وفق تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وصحفية محلية ودولية.