بيلوسي: سنمضي في مساءلة ترامب إذا كانت هناك قضية تستوجب ذلك

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء، إنه إذا كانت هناك قضية تستوجب مساءلة الرئيس دونالد ترامب فإن مجلسها سيقوم بذلك.



وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي بعد يوم من شهادة المحقق الخاص السابق روبرت مولر: "إن أي قرار سيتخذ في هذا الصدد يجب أن يكون قويا"، مضيفة أنه "لا يزال هناك بعض المسائل العالقة أمام المحاكم"، دون مزيد من التوضيح، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وأضافت أنه "يمكن اتخاذ القرارات بشكل أفضل بعد البت في مذكرات الاستدعاء في المحاكم، هذا الأمر بلا نهاية".



وكان مولر قد أكد في وقت سابق الأربعاء أن تقريره لم يبرئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماما.



وقال مولر في جلسة شهادة أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي :"لم يتم تبرئة الرئيس من الأعمال التي يُشتبه في أنه قام بها".



إلا أنه شدد على إرشادات وزارة العدل التي تتضمن أنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام لرئيس وهو بعد لايزال في المنصب.



وتولى مولر مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والتواطؤ المحتمل من جانب ترامب.