وفاة 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في جبال الألب السويسرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت الشرطة المحلية، أن طائرة صغيرة تحطمت في جبال الألب السويسرية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وكان الضحايا مواطنين اثنين سويسريين وآخرين نمساويين وتتراوح أعمارهم بين 46 و 66 سنة.

وأبلغ أحد الشهود الشرطة بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة جليتشيرسبيتز، وهي شق بالوادي بطول 3063 مترا في كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية.

وعثر رجال الإنقاذ، الذين تم نقلهم إلى موقع الحادث بطائرة هليكوبتر، على القتلى الأربعة.

ونشرت الشرطة صورة تظهر حطام الطائرة فوق حافة صخرية على نهر جليدي منحدر.

وقالت الشرطة في بيانها، إن سبب الحادث قيد التحقيق الآن.