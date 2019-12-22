وزيرة التضامن: الرئيس السيسي مهتم بالحفاظ على التراث والثقافة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على التراث والثقافة.

وقالت الوزيرة في مداخلة مع برنامج (المواجهة)، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية (إكستر نيوز) الإخبارية اليوم - إن معرض (ديارنا) سيجرى افتتاحه خلال ساعات في منطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، وهو فرصة للعارضين والمنتجين لترويج منتجاتهم، و"نتوقع إقبالا كبيرا على المعرض".

وأضافت "أن معرض (ديارنا) يدعم صغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية".

وأوضحت أن المعرض يضم 250 عارضا على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 10 أيام، وتضم 80 عارضا، وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتي تضم المنسوجات والمفروشات والأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وتحرص وزارة التضامن على إقامة المعرض - بشكل دوري - بالتعاون مع المحافظين على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج (فرصة) للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.