 مستقرة إلى حد ما.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية - بوابة الشروق
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مستقرة إلى حد ما.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 12:50 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 12:50 ص

قال وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، إن حالة شقيقته الصحية مستقرة إلى حد ما خلال تلك الفترة، متوقعًا أن تعود إلى منزلها خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنهم في حاجة للاطمئنان على ياسمين بشكل أكبر، مؤكدًا أن حالتها أصبحت أفضل بفضل اهتمام الأطباء ودعاء الجمهور.

ونفى دخول أخته في غيبوبة وإنما أجرت عمليتين خلال يومين متتاليين، متابعًا: «تعب البطن يكون كبيرًا بعد إجراء تلك العمليات، ودخلت بعدها إلى العناية المركزة وتحصل الآن على أدويتها».

ورفض الإفصاح عن تعرضها لخطأ طبي لأهمية التنسيق ما بين نقابة الأطباء والمهن التمثيلية بخصوص هذا الأمر، مؤكدًا أن خروج شقيقته سالمة الأهم خلال الفترة الحالية.

وعن العلاقة بينهما، أجاب: «نحن إخوة إن لم أقف معها في العملية متى سأقف معها؟ هي أختي وحبيبتي وبإذن الله تخرج قريبًا وسعيد بكمية الاتصالات التي أتلقاها للسؤال عليها»، مضيفًا أنهم يتناوبون على زيارتها ورؤيتها؛ لكنها لا تتكلم كثيرًا بسبب تعبها.

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