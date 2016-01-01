ودع محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر صفوت المصنف 171 عالميا من الكولومبي دانييل جالان المصنف 115 عالميا بنتيجة المجموعات 2-0 بواقع 7-5 و6-1.

وتعد هذه أول مشاركة لصفوت المصنف ١٧١ عالميا فى الأولمبياد ويعتبر هو أول لاعب تنس مصرى يتأهل للأولمبياد فى التاريخ ..

ويعتبر صفوت صاحب نقلة كبيرة فى التنس المصرى بعد ان قدم طفرة كبيرة فى مستوى اللعبة وتحقيق العديد من الانجازات باللعب فى أكبر البطولات العالمية والمنافسة مع اشهر نجوم اللعبة.

وتوج صفوت بذهبية دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب والتى على أثرها تأهل إلى دورة طوكيو.. كما خاض مؤخرا منافسات بطولة رولان جاروس وودع من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى الدور الرئيسي بينما تغلب صفوت في المباراة الأولى على التركي سيم ايلكيل بنتيجة مجموعتين للاشيء.

كما لعب صفوت فى بطولة ويمبلدون احدى بطولات الجراند سلام والتى تعد من أقوى البطولات العالمية فى التنس وخسر صفوت من البرتغالي فريدريكو سيلفا في الدور الثاني من تصفيات بطولة ، ورغم خسارته فى البطولات العالمية الكبرى الا ان مجرد المشاركة فيه يعد مكسبا عظيما لأى لاعب تنس وتزيد من خبراته وتتطور مستواه لآنه ينافسه فى مستوى هو الأفضل فى العالم ومع أهم وامهر اللاعبين.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.