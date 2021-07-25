الادعاء الأردني يحقق في انقطاع الكهرباء عن مستشفى لعلاج مصابي كورونا

بدأ خمسة مدعين عامين في الأردن التحقيق في حادثة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز بالعاصمة عمان، والتي تزامنت مع تسجيل حالتي وفاة بالمستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الأمانة العامة للمجلس القضائي القول اليوم الأحد إن المدعين العامين باشروا إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وأية أدلة تساعد في التحقيق.

وبينت أنه جرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين وإرسالهما إلى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة.

ولفتت إلى أنه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي، وما زال النائب العام وفريق التحقيق موجودين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن وزير الصحة فراس الهواري القول إن "الوفاة الأولى حدثت قبل 20 دقيقة من انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز، فيما حدثت الوفاة الثانية بعد ساعة ونصف من الانقطاع"، موضحا أن الحالة الصحية للوفاتين كانت صعبة.

وبين أن في "المستشفى 60 حالة في العناية الحثيثة وجميعها مستقرة".