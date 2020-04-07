وزير الدفاع الأمريكي يحث إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ودعا إلى التوصل إلى توافق في إسرائيل من خلال الحوار السياسي، بينما حث إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.



وجاء في بيان البنتاجون حول الاتصال "أكد أوستن قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي خاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم لديمقراطية متينة"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف "حث (أوستن) الوزير (يوآف) جالانت على التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين"، وذلك في إشارة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي.