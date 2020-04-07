الكويت تدعو المجمتع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه وقف الاعتداءات على الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس بالرصاص الحي مما أدى إلى استشهادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة النكراء تأتي استمرارا للانتهاكات الصارخة والسافرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهم في تقويض عملية السلام وحل الدولتين.

ودعت الوزارة المجمتع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف تلك الاعتداءات السافرة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.