مزيد من الاحتجاجات مع إقرار البرلمان الإسرائيلي لمشروع قانون قضائي مثير للانقسام

أقر البرلمان الإسرائيلي عنصرا رئيسيا في مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل يوم الاثنين، على الرغم من المعارضة الهائلة، بعد أن صوتت أغلبية المشرعين البالغ عددهم 120 نائبا لصالحه.

وبعد أيام من النقاش، أيد 64 من أصل 120 مشرعا في الكنيست مشروع القانون الذي يقيد صلاحيات المحكمة العليا. وقاطعت المعارضة التصويت.

ولم تنجح المفاوضات بشأن التوصل إلى حل وسط، والتي استمرت حتى اللحظة الأخيرة. وألقت المعارضة والحكومة باللوم على بعضهما البعض في الفشل.

ودفعت هذه الخطوة مرة أخرى آلاف الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجا على ذلك.

ووفقا لوسائل الإعلام، اعتقل ما لا يقل عن 34 متظاهرا في جميع أنحاء البلاد مساء الاثنين وأصيب عدة أشخاص جراء استخدام خراطيم المياه.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدة بلدات. ووفقا للتقارير، أغلق معارضو الإصلاح القضائي عدة طرق في البلاد. وفي تل أبيب، سار المئات على طريق سريع مركزي في المساء.

ودهست سيارة حشدا من المتظاهرين مما أسفر عن إصابة ثلاثة في بلدة شمال تل أبيب، حسبما قالت الشرطة.

واعتقلت الشرطة السائق بعد مطاردة. وكان دافعه غير واضح في البداية.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا طريقا. ويظهر مقطع فيديو على الإنترنت السيارة وهي تسير وسط الحشد على الطريق بكامل قوتها وعلى ما يبدو دون اعتبار.

وفي الماضي، ضرب السائقون الغاضبون المتظاهرين الذين كان احتجاجهم على الإصلاح القضائي المثير للجدل هو إغلاق الطرق.

ودعا السياسي المعارض بيني جانتس جميع الأطراف إلى عدم تجاوز الخطوط الحمراء. وقال: "يجب عدم السماح بالعنف".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة البرلمان على مشروع القانون يوم الاثنين بأنها "خطوة ديمقراطية ضرورية".

وهذا من شأنه أن يمكن القيادة المنتخبة من الحكم لصالح غالبية المواطنين، حسبما قال نتنياهو في خطاب ألقاه مساء الإثنين.

إن تحقيق إرادة الناخبين هو "جوهر الديمقراطية"، وليس نهايتها. غير أنه وفقا للدراسات الاستقصائية، فإن ربع الإسرائيليين فقط يؤيدون تنفيذ الإصلاح القضائي.

وأعلن نتنياهو أن الائتلاف سيبدأ قريبا محادثات مع المعارضة للتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الأخرى المخطط لها في إطار الإصلاح القضائي.

والقانون هو جزء من حزمة أكبر يخشى النقاد أن تقوض الديمقراطية في إسرائيل والتي أثارت احتجاجات حاشدة في البلاد على مدى عدة أشهر.

ويعني القانون الجديد أنه لن يكون من الممكن للمحكمة العليا أن تحكم على قرار الحكومة أو الوزراء الأفراد بأنه "غير مناسب"، مما يثير مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب الرئيسية والإقالات.

وتتهم حكومة نتنياهو القضاء بالتدخل المفرط في صنع القرار السياسي.

وبعد التصويت، أشاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بـ "تصحيح النظام القضائي". وقال إنه كخطوة أولى، استعاد البرلمان السلطات التي جرد منها.

يشار أنه ليس للدولة الإسرائيلية دستور مكتوب وتستند إلى مجموعة من القوانين الأساسية. ولذلك، فإن المحكمة العليا لها أهمية خاصة في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح المثير للجدل إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف من الأشخاص بانتظام إلى الشوارع للاحتجاج عليه.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تظاهر حوالي 20 ألف معارض للإصلاح القضائي أمام مبنى البرلمان في القدس.

كما انتقدت أجزاء من الجيش ومجتمع الأعمال بشدة الإصلاحات المقترحة.

وقال أكثر من 10 آلاف من جنود الاحتياط العسكريين إنهم لن يلتزموا بالخدمة إذا تم تبني أجزاء من الخطط المثيرة للجدل. وفقا للتقارير ، يمكن أن يؤثر هذا بشكل كبير على استعداد الجيش.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يوم الإثنين إنه سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا صباح الثلاثاء لوقف "الإلغاء أحادي الجانب للطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل".

كما ناشد جنود الاحتياط في الجيش انتظار حكم المحكمة العليا بشأن القانون قبل رفض الخدمة.

ووفقا لتقارير إعلامية، قال لابيد قبل التصويت: "مع هذه الحكومة، من المستحيل التوصل إلى اتفاقات تحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية".

وبعد التصويت الذي تم تمريره في البرلمان، تحدث لابيد عن "مظاهرة ضعف غير مسبوقة" من قبل رئيس الوزراء.

يشار إلى أن ائتلاف نتنياهو هو الأكثر يمينية متطرفة في البلاد على الإطلاق. وتأتي التغييرات في القانون أيضا نتيجة لضغوط من شركاء نتنياهو المتشددين في الائتلاف الديني.

ومع ذلك، أشار الخبراء أيضا إلى أنها تفيد نتنياهو أيضا في مواجهة محاكمة الفساد الجارية ضده.