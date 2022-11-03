لماذا تتوحد القوى السياسية والشعبية في إسرائيل ضد نتنياهو؟ – الغارديان

ننتقل إلى صحيفة فايننشال تايمز التي ناقشت خطر النفوذ العسكري الصيني على تايوان، وكتبت كاثرين هايل في تايبيه وديمتري سيفاستيبولو في واشنطن مقالا تناول استراتيجية جديدة تستخدمها بكين في الضغط على تايوان عسكريا.

ففي 24 من يوليو الجاري، اقتربت مقاتلات صينية من المنطقة المتاخمة للمجال الجوي التايواني، وهي منطقة عازلة تقع على بعد 12 ميل بحري من مجال تايوان الجوي. وأشار المقال إلى أن "خبراء عسكريين يحذرون من أن جيش التحرير الصيني ينتهج نهجا جديدا يتضمن ممارسة ضغط تدريجي على المنطقة بالتقدم خطوة كل فترة، وهو ما أطلقوا عليه ’هجوم المنطقة الرمادية‘".

ويشير المقال إلى أن الصين قد تنجح في تشتيت انتباه المجتمع الدولي باستخدام "تكتيك تقطيع السلامي إلى شرائح رقيقة الذي يتضمن التقدم والضغط على تايوان خطوة كل فترة"، إذ يحتمل ألا ينتبه العالم إلى ما تفعله الصين في الوقت الراهن لأن التركيز الدولي وتركيز الاستراتيجية العسكرية الأمريكية على ردع الصين عن غزو شامل لتايوان بدلا من اتخاذ تدابير من شأنها التصدي لتكتيكات الضغط.

وقالت كريستين غانيس، الخبيرة العسكرية المتخصصة في شؤون جيش التحرير الصيني لدى مركز راند البحثي: "تركز وزارة الدفاع بقصر نظر على سيناريو غزو تايوان لدرجة جعلتها تتجاهل التهديد الحالي".

وأشار المقال إلى أنه "منذ بدأت تايوان نشر تفاصيل عن النشاط العسكري الصيني في منطقة رصد الدفاعات الجوية في 2020، شهد اختراق المقاتلات الصينية لهذه المنطقة زيادة من 69 اختراقا إلى 139 اختراقا في يوليو الجاري".

وقال لي جيون لي، الخبير في صراعات المنطقة الرمادية لدى المركز الوطني لأبحاث الدفاع والأمن التابع لوزارة الدفاع في تابيه: "إنهم يريدون تخويفنا، واختبار قدراتنا، وإنهاك دفاعاتنا، وبمرور الوقت سوف يحكمون قبضتهم على مضيق تايوان ويغيروا وضعه القانوني".

وحذر خبراء عسكريون من أن يتكرر سيناريو أوكرانيا، إذ تمتلك الصين أدوات قليلة يمكنها استخدامها، من بينها التهديد بضربات عقابية إذا تخطت تايوان خطوطا حمراء تحددها بكين مثل تهديد تابيه بالرد حال اختراق الصين المجال الجوي السيادي لتايوان.