استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان

استشهد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، ظهر اليوم، لسيارة عند أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم غارة، على دفعتين، مستهدفة سيارة عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط قتيل.

وسجل تحليق لطائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم في أجواء العاصمة بيروت، على علو منخفض. كما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي قبل ظهر اليوم فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض.

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية، قبل ظهر اليوم الجمعة، في حد الدبكة في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان دون وقوع إصابات ، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عضو بلدية الضهيرة بجنوب لبنان بسام سويد في إطلاق نار إسرائيلي في البلدة صباح اليوم الجمعة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن "مواطنا أصيب بجروح في بلدة الضهيرة قضاء صور، بعدما أطلق العدو الإسرائيلي النار في اتجاهه".

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن سويد تم نقله إلى المستشفى اللبناني-الإيطالي في مدينة صورفي جنوب لبنان، مصاباً بطلقين ناريين بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه، بينما كان في طريقه إلى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطيرة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.