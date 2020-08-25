قطر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفًا و498 في البلاد.



وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل 219 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء إلى 114 ألفًا و318.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 814 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.