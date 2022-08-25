إصابة فلسطيني بالرصاص خلال حملة اعتقالات شنتها إسرائيل بالضفة الغربية

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أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في القدم خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم الخميس في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم بعد اقتحامه، ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جاء ذلك خلال حملة اعتقالات شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في الضفة الغربية طالت عدة فلسطينيين.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى والشاب أحمد السايح" خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الصحفيين محمد تركمان ويوسف شحادة بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما اعتقلت 6 مواطنين من مدينة جنين بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها، بحسب وكالة معا.