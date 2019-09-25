تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

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كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وجاء هذا الإعلان بعد فشل محادثات تشكيل حكومة وحدة بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب أزرق أبيض الذي ينتمي لتيار يسار الوسط بزعامة بيني جانتس.

وعقب هذا الإعلان، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعا، قائلاً إن "المصالحة الوطنية" ضرورية في ضوء التهديدات الإيرانية، وكشف النقاب عن خطة السلام التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن".

وقد أسفرت نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي عن تقدم حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس بحصوله على 33 مقعدا، بينما حل حزب الليكود بزعامة نتنياهو في المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأعلن مكتب الرئيس رؤوفين ريفلين ذلك، بعد أن التقى بنتنياهو للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس.

وقال جانتس بعد الإعلان أنه دعا إلى "حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة" قبل الانتخابات. وأضاف: "بالنسبة لي الوحدة... إرادة حقيقية تنبع من ضرورة توحيد الشعب".

وقال ريفلين إنه بدون التوصل إلى حل وسط، لا يمكن تشكيل حكومة

وبموجب هذا التكليف، سيكون أمام نتنياهو مهلة 28 يوما من أجل تشكيل الحكومة.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل ائتلاف، سيمنح الرئيس فرصة تشكيل الحكومة لعضو آخر بالبرلمان.