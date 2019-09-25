النتائج النهائية لانتخابات إسرائيل: حزب جانتس متقدم بمقعد على حزب نتنياهو

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تسلم رئيس إسرائيل روفين ريفلين اليوم الأربعاء، النتائج النهاية للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.

وأظهرت النتائج النهائية تصدر حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس الانتخابات بحصوله على 33 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، متقدمًا بمقعد واحد على حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.

ويحظى نتنياهو بدعم 55 نائبًا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أنه من المتوقع عقد لقاء آخر اليوم بين نتنياهو وجانتس، برعاية ريفلين، في محاولة لتشكيل حكومة وحدة.