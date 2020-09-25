رئيس المعهد الدولي للسلام: اعتراف مصر والأردن بإسرائيل رسخ وجودها بالمنطقة

قال رئيس المعهد الدولي للسلام تاريي رود لارسن، إن الدول العربية كان لها موقف موحد ضد إسرائيل عند الرجوع لعام 1948، مشيرًا إلى أن الوضع قد تغير بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وبعد اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «مواجهة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس أن السلام مع الأردن لم يتم إلا بعد اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، لافتا إلى أن عدم تطبيع الدول العربية مع إسرائيل ليس منطقيا بسبب اعتراف الفلسطنيين أنفسهم بها.

وأشاد «لارسن» بدور مصر والأردن في دعم خيار السلام مع إسرائيل ما أدى لاستقرار المنطقة، ولإمكانية الحوار والتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأكد أن موقف البحرين والإمارات ليس جديدا، بل هو امتداد لاتفاقيات سابقة، في إشارة منه للسلام بين مصر والأردن من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، لافتا إلى أن سياسة عدم الحوار غير مجدية.

وأشار «لارسن» إلى أن المنطقة العربية هي المنطقة الأقل تكاتفا في العالم، كما أن المنظمات بالمنطقة مثل «جامعة الدول» و«منظمة التعاون الخليجي» إقليمية ولا تخدم دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا مؤكدا أن هذه الفوضى التي تعم المنطقة لا يمكن حلها إلا من خلال طاولة حوار تشمل جميع دول الشرق الأوسط.