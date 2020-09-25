 منتخب غانا يستدعي جون أنطوي - بوابة الشروق
الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

منتخب غانا يستدعي جون أنطوي

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 10:29 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 10:34 م

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من الاتحاد الغاني لكرة القدم، يؤكد فيه استدعاء المهاجم جون أنطوي لاعب الفريق للانضمام لصفوف المنتخب الغاني خلال التجمع الدولي في أكتوبر المقبل.

وأكد خطاب المنتخب الغاني أنه يطلب انضمام جون أنطوي بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل، على أن يعود يوم 13 من نفس الشهر.

شدد خطاب المنتخب الغاني على أن البلاك ستارز سيخوضون مباراتين وديتين دوليتين خلال التجمع أمام مالي وغينيا الاستوائية يومي 9 و12 أكتوبر.

يذكر أن جون أنطوي دخل تاريخ الكرة المصرية بتسجيله ١٠٢ هدفا حتى الآن في مختلف البطولات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك