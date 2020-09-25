منتخب غانا يستدعي جون أنطوي

فيديو.. هدى عبدالناصر: الغرب لم يرغبوا في الوحدة بين مصر وسوريا

هدى عبدالناصر: بعد رحيل والدي كل كارثة كانت تحصل في مصر يقولوا سببها السد العالي

إجراء تجربة طوارئ بمطار القاهرة لحالة اشتباه إصابة راكب بفيروس كورونا

هدى عبدالناصر: والدي كان يُهاجم من الداخل والخارج.. وأخذ حقه في عهد السيسي