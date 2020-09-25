قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لن يسمح بفتح دورة مياه في أي مسجد تصب على مجرى مائي، مشيرًا إلى أن دورات المياه مغلقة حاليا بسبب كورونا.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه «لن يتم السماح مطلقا بالصرف في الترع أو المجاري المائية لأن الرسول نهى عن التبول في المجاري المائية والماء الراكد أو ظل الناس»..

وتابع أن الوزارة تنظم عملية البناء، مضيفًا: «لن يتم السماح ببناء مسجد يقطع طريقا أو على حافة ترعة ويصرف فيها وأن ما يحدث هو تنظيم وليس منع للبناء»