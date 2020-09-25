قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن الخلاف «الصيني-الأمريكي» بسبب كورنا قد انعكس على قرارات الجمعية، لافتا إلى وجود استقطاب دولي بينهما قبل الجائحة، وازدادت وتيرته بعد تفشي الوباء.

وأضاف خلال برنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن تلك الخلافات الدولية تقوض –بالضرورة- إمكانية العمل المشترك بين دول العالم لمواجهة تداعيات الجائحة، مؤكدا على ضرورة التوحد لتخطي هذه المرحلة.

ويشار إلى أن الجمعية العامة هذا العام، شهدت بروز خلافات بين الولايات المتحدة، والصين حيث ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللوم على الصين داعيا لتحمل الصين مسؤولية تفشي الوباء، ولفت الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن بلاده لا تنوي الدخول في حرب باردة مع أي دولة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد هذا العام بمدينة نيويورك مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي، واتباع أساليب الوقاية العامة.