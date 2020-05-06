أسامة ربيع: المجرى الملاحي لقناة السويس ازداد تطورا في عهد الرئيس السيسي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تحت توجيهات الرئيس السيسي، اكتمل حفر 6 أنفاق، منهم 2 في بورسعيد، و2 في الإسماعيلية، و2 في السويس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «درع الوطن»، عبر شاشة «ten»، اليوم السبت، أن افتتاح النفق السادس بالسويس، سيكون له مردود على حركة الملاحة بالقناة، والاستثمار، بالإضافة إلى سرعة الحركة بين الشرق والغرب وعدم التكدس بالشرق.

وأوضح أن المجرى الملاحي ظل في طور التطوير منذ افتتاح القناة، ولكنه ازداد تطورًا في عهد الرئيس السيسي، بافتتاح قناة السويس الجديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 42 سفينة إلى 100 سفينة، مشيرًا إلى وجود خطة استراتيجية لتطوير قناة السويس 2023 منها عمل الجراجات الجديدة، وتطوير الـ 16 محطة الموجودين بطول القناة، علاوة على بدء بتطوير 40 كم، لتحسين حركة الملاحة بنسبة 28%، ويقلل تأثير التيارات لتسهيل حركة المرور.

أما عن الصناعات التكميلية واللوجيستية بهيئة قناة السويس، أفاد بوجود تكامل مع الهيئة الاقتصادية، موضحًا: "بدأ يبقي فيه صناعة سيارات وبتروكيماويات وأدوية، العملية بدأت وبتتحسن".

وأشاد برجال قناة السويس والعنصر البشري بعد حادثة سفينة «Ever Given»، البنمية التي تشغلها شركة Evergreen Line التي جنحت يوم 23 مارس وتحديدًا في القطاع الجنوبي من قناة السويس.

جدير بالإشارة، أن نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي ، تم إنشائه بواسطة تحالف لشركتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتكون النفق من حارتين مروريتين بعرض 3.6 للحارة الواحدة وصافي إرتفاع 5.5متر بعد إنشاء الطريق والتركيبات الكهروميكانيكية، ويبلغ الطول الإجمالي للنفق 4250 متر "3250 حفر نفقي بإستخدام ماكينة الحفر + 1000متر حفر مكشوف"، فيما يبلغ أقصي عمق للنفق من السطح الأرضي 70متر في حين يبلغ أقصي عمق للنفق من سطح القناة 53 متر، وهو مزود بمخارج هروب للأفراد على طول النفق وبيارات طوارئ لدخول فرق الإنقاذ والحماية المدنية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الثانية من طريق «الإسماعيلية - العوجة»، ومشروع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي وكوبري جنيفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.